Yurda döndüler

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir süredir ABD'de bulunan eski manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, Türkiye'ye döndü. Ünlü çift, dün akşam Tarabya'da görüntülendi. Bir mekanda eşi ile baş başa yemek yiyen Şallı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

44 yaşındaki eski manken, "Tatil değil iş amaçlıydı... Uğur'un işleri vardı, uzun sürdü yaklaşık iki ay kadar" dedikten sonra eşi ile otomobillerine binerek oradan uzaklaştı.