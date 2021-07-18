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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Bodrum'da - Magazin haberleri

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Bodrum'da

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Mavi tura çıkmaya hazırlanan çifte, Akkuş'un Gonca Derin ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etti

18.07.2021 - 17:35 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Uzun süredir yurt dışında bulunan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, sezonu Bodrum'da açtı. Önceki gün Cennet Koyu'nda demirli olan teknelerinde görüntülendi.

  • Mavi tura çıkmaya hazırlanan Şallı ile Akkuş, yatın tüm bakımlarını yaptırmak için tekneye tamirci çağırdı.

  • Çifte, Akkuş'un kızı ve oğlu da eşlik etti. Akkuş, bir ara çocuklarıyla birlikte botla yüzmeye gitti.

  • Daha sonra gruba, Şallı da katıldı. Düzgün fiziği ve fit görünümü ile dikkat çeken eski mankenin, bikinisini beyaz şortuyla kombinlediği görüldü.

  • "TATİL DEĞİL İŞ AMAÇLIYDI"

    Bir süredir ABD'de bulunan çift, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü.

    Tarabya'da objektiflere yansıyan ikiliden 44 yaşındaki Şallı, "Tatil değil iş amaçlıydı... Uğur'un işleri vardı." ifadelerini kullanmıştı.

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