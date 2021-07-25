"BUNA MI YATIRIM YAPACAĞIZ!"



Akkuş, "Ebru'nun bir sürü iş ile uğraştığını öğrenince ürünlerini bir çatı altında toplamak için teklifte bulundum. Çünkü 'Arabistan’ın çölünde bir kadın Ebru Şallı’yı tanıyorsa ben de ürünlerini satabilirim' diye düşündüm. Menajeriyle görüştük, Ebru ile de iki ay sonra tanışabildik." demişti.



Ünlü iş adamı, "Ofise geldi, tırnaklar bembeyaz. En sevmediğim oje rengi, hiç bakmadım bile yüzüne. 'Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız?' diye düşündüm. Tanıştıkça ne kadar çok iş odaklı olduğunu gördüm. " diye sözlerini sürdürmüştü. O anlarda ise Şallı, şaşkınlığını gizleyememişti.