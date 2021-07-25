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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş aşka geldi - Magazin haberleri

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un Bodrum romantizmi

Geçtiğimiz hafta tekneleriyle mavi tura çıkan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, Bodrum'a demir attı. Demirciköy'deki bir koyda görüntülenen çift, denizde romantik anlar yaşadı

25.07.2021 - 00:39 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, tekne tatillerini sürdürüyor. Mavi tura çıkan ikili, önceki gün Torba'ya demir attı.

     

  • Demirciköy'de objektiflere takılan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

  • Denizde aşka gelen Şallı ve Akkuş, birbirlerini öpücüklere boğdu.

  • İkili, daha sonra teknenin arka kısmında gün batımını izledi. 

  • 44 yaşındaki Şallı'nın formunu koruduğu görüldü.

    "YEMEK YİYORUM AMA KİLO ALAMIYORUM"

    Ebru Şallı, geçtiğimiz hafta samimi açıklamalarda bulunmuştu. YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Şallı, dışarıdan göründüğü gibi kilo takıntısı olan biri olmadığını belirterek, beslenme alışkanlığından bahsemişti.

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