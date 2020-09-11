"YASIMI TUTMA ŞEKLİMİN HESABINI KİMSEYE VERMEYECEĞİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şallı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı! İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız? Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var.

Sen neden bahsediyorsun! Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok.