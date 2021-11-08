HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Şallı, "Hayatımızın her anında spor var." ifadelerini kullandı. Ebru Şallı, ayrıca, "Uğur'a da bildiğiniz üzere pilatesi sevdirmeye çalışıyorum. Hiç vakit bulamadığımızda bile 1 saat yürüyüş yaparak, günü sporsuz geçirmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.