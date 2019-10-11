"ONLAR DA O YÜZÜKTEN TAKMIŞLAR"

Evliliğin kendileri adına rahat geçtiğini ifaden Ebru Şallı, “Ben pratik bir insanım. Gelinlik provasına bile gitmedi. Gittiğim gün aldım. Cengiz sadece boyunu kesti. Düğün stresi diye bir şey yaşamadık. Çok rahat geçti” dedi.Henüz bebek yapmayı düşünmediklerini belirten ikili, “İleride planlıyoruz ama şu an için öyle bir planımız yok” diye konuştu. Harun Tan ile olan evliliğinden iki çocuğu bulanan Ebru Şallı ile önceki evliliğinden iki çocuğu bulunan Uğur Akkuş, çocukların iyi anlaştıklarını belirti.