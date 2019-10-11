11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Etkinlikte derneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı Uğur Akkuş'a plaket takdim edildi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, "Uğur bey buraya ilk kez gelmiş olsa da sürekli bağışlarıyla yanımızda olmuştur. Daha önce 10 çocuğa akülü sandalye bağışında bulundu. Yardımlarından dolayı kendisine dernek olarak teşekkür ederiz" diye konuştu.
Etkinlik sonrası gazetecilerle bir araya gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Dernek ile 8 yıldır faaliyet yürüttüklerini belirten Ebru Şallı, "Onlarla birlikte pilates yapmak hoşuma gidiyor. Bazen de dans yapıyoruz. Yürüyüşlere, koşulara katılıyoruz. Burada bir ekip kurdum.
8 yıldır artık onlarla aile gibiyim. Neler yaptıklarını, neler yediklerini biliyorum. Beslenme programlarını ben belirliyorum. Zaman zaman çocukları da getiriyorum. Uğur'da benim sürekli gelip gittiğimi görüyordu. Söylemek çok hoşuma gitmiyor aka yardımlar yapıyordu. Ramazan Bey sürekli davet ediyordu. Bugüne nasip oldu” şeklinde konuştu.
Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi yapan Ebru Şallı, tek bir madde olduğunu açıklamıştı. Şallı, maddeyi soran gazetecilere “Gizlilik sözleşmesi var söyleyemem” diyerek açıklamadan kaçındı. Evlilik sonrası balayı için Ege sahillerine gittiklerini belirten Uğur Akkuş, Şallı’nın “Bu birinci parttı dimi” sözlerine “Vakit bulduğumuz zaman ikinci parttı yapacağız” diyerek karşılık verdi.
"ONLAR DA O YÜZÜKTEN TAKMIŞLAR"
Evliliğin kendileri adına rahat geçtiğini ifaden Ebru Şallı, “Ben pratik bir insanım. Gelinlik provasına bile gitmedi. Gittiğim gün aldım. Cengiz sadece boyunu kesti. Düğün stresi diye bir şey yaşamadık. Çok rahat geçti” dedi.Henüz bebek yapmayı düşünmediklerini belirten ikili, “İleride planlıyoruz ama şu an için öyle bir planımız yok” diye konuştu. Harun Tan ile olan evliliğinden iki çocuğu bulanan Ebru Şallı ile önceki evliliğinden iki çocuğu bulunan Uğur Akkuş, çocukların iyi anlaştıklarını belirti.
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