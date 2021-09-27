"ARAMIZDA EVLİLİK MUHABBETİ HİÇ GEÇMEDİ"



Zamanla Ebru Şallı'dan hoşlanmaya başladığını dile getiren Akkuş, "Sabah-akşam yediğim yemeklerin resmini atıyorum, bilgi alıyorum. Sonra 'Sen bana yürüyor musun?' dedi. Yemeğe çıktık. Zamanla Ebru, bana şarkılar atmaya başladı. Tabii ben bu kadar ünlü olduğunu bilmiyorum. Konsere gidince ne kadar ünlü olduğunu öğrendim. (Gülüyor)" ifadelerini kullanmıştı.



Uğur Akkuş ayrıca, "Aramızda evlilik muhabbeti hiç geçmedi. Öyle bir şey düşünmedik... Aşk olunca insan bir şey düşünemiyor. 'Kader' diye bir şey var. Allah yazmış, biz sadece oynuyoruz. Ben de çok şanslı bir adamım. Adım Uğur, Allah seni bana yazmış... Onun için beraberiz ve mutluyuz." şeklinde konuşmuştu.