Tatilde çekilen bir karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Şallı, paylaşımına şu notu düştü:

İyi ki doğdun ve iyi ki benim yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun. En mutlu, güzel yaşın olsun aşkım. Meleğimin 'Uğuristan'ı...