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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün bir davete katılan eski manken Ebru Şallı, gazetecilere poz verdiği sırada kısa bir podyum yürüyüşü yaparak, "Defileleri özledim" dedi.

"BÖYLE ŞEYLERE HASRET KALDIK"

Ardından muhabirlerle sohbet eden Şallı, "Pandemi bittikten sonra böyle ufak tefek bir şeyler yapmak insana motivasyon veriyor. Az önce de söyledim arkadaşlar, defile yapmayı özledim. Gerçekten böyle şeylere hasret kaldık. Bugün de buradayım." ifadelerini kullandı.

"YILLAR ÇABUK GEÇİYOR"

İş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte işleri oldukça Amerika'ya gidip, geldiklerini ifade eden Ebru Şallı, "Seyahat etmeyi seviyoruz. Uğur'la 5 yıl oldu ancak evli olarak 3. yılımızı doldurduk. Yıllar güzel, çabuk ve inanılmaz hızlı geçiyor." diye konuştu.

"BU İŞLERİN KANI ÇEKİLDİ!"

"Moda Haftası'nda podyumda olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren eski manken, "Eskisi gibi değil maalesef. Defileden defileye koşardık, davet organizasyon bitmiyordu. Son zamanlarda yapılan Fashion Week'ler de çok havalı değildi. Pandemi ile birlikte bütün bu işlerin kanı çekildi adeta..." dedi.

Ardından kendi projeleri ile ilgili konuşan Şallı, "Dedikodu programlarından sağlık ve spora yer verilmiyor. Ben de YouTube kanalımdan böyle şeyler yapıyorum. İnsanlara az da olsa bir yararım oluyorsa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.