"KAVUŞMAK GÜZELDİR"

Geçtiğimiz günlerde oğlu ile çekilen bir karesini yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim..." notunu düşmüştü.