Oğluyla bağlantısının sonsuza kadar süreceğini açıklayan Ebru Şallı, şu ifadeleri kullandı:

Çok özlüyorum ve bazen onun kokusunu duyuyorum. İşte o anlar beni zorluyor tabi. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip, daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe.