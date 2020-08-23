"NEFRETLE BİR YERE GELEMEZSİN"

Şallı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız? Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun?