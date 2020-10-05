10 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum günü ile evlilik yıl dönümlerinin arasında bir gün olan Şallı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Doğum günüydü bir gün önce. Ondan sonra bir önceki yıl gerçekten çok güzeldi. Ponçikle birlikte doğum gününü kutlamıştık. Ertesi gün öyle bir şey işte. Her şey hepimiz için.