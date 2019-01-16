"GELİNLİK GİYECEĞİM"

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Uğur Akkuş ile evlilik tarihinin belli olmadığını belirterek, “Düğün olacak, gelinlik de giyeceğim” demişti. Şallı, “Evlilik sözleşmesi yapacak mısınız?” sorusuna ise “Bilmiyorum, henüz bana bir şey gelmedi. Zaten aşkta sözleşme olmaz” cevabını vermişti.