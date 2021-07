Ebru'nun Afrika tatili

HABERTURK.COM

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Cedi Osman-Ebru Şahin çifti, tatile çıktı. Soluğu Afrika'da alan Osman ile Şahin, yerli halkla birlikte dans etti. İkili, tatillerinden kesitleri Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Saçlarını Afrika örgüsü yaptırdığı da görülen ünlü oyuncunun paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.

"ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Şahin, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var" demişti.

"BİRBİRİMİZDE HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"

"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz" diyen Şahin, "Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLELERİMİZ YENİ TANIŞMIYOR"

Ardından Etiler’de görüntülenen Ebru Şahin, ailelerinin tanıştığı yönünde çıkan haberler ile ilgili konuşmuştu. Şahin, "Ailelerimiz yeni tanışmıyor aslında, uzun zamandır görüşüyoruz" demişti.

"EVLİLİK" GÖNDERMESİ

Muhabirlerin, "Evlilik yakın mı?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Bana henüz teklif gelmedi ama şu an öyle bir düşüncemiz yok" diyerek, sevgilisi Cedi Osman'a göndermede bulunmuştu.