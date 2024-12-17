Ebru Şahin, her şeyin yolunda mesajı verdi

Ünlü oyuncu, önceki günlerde katıldığı bir davette bu söylentilere açıklık getirerek, "Sanıyorum bu iddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcısı etkileşim peşinde. Biz, okurken şaşırıp gülüyoruz. Her şey çok ama çok yolunda" sözleriyle dedikoduları yalanlamıştı.