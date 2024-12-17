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        Haberler Magazin Ebru Şahin, her şeyin yolunda mesajı verdi - Magazin haberleri

        Ebru Şahin, her şeyin yolunda mesajı verdi

        Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ı sosyal medya hesabından paylaşarak her şeyin yolunda mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:42
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          Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şahin ve 2022 yılında evlendiği Makedon asıllı basketbolcu Cedi Osman’ın boşanacaklarına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı

        • 2

          Ünlü oyuncu, önceki günlerde katıldığı bir davette bu söylentilere açıklık getirerek, "Sanıyorum bu iddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcısı etkileşim peşinde. Biz, okurken şaşırıp gülüyoruz. Her şey çok ama çok yolunda" sözleriyle dedikoduları yalanlamıştı.

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          Şahin, son olarak 4.2 milyon takipçili sosyal medya hesabından eşi Cedi Osman’ın fotoğrafını turuncu kalp emojisiyle paylaştı.

        • 4

          Ebru Şahin, yaptığı bu paylaşımla asılsız iddiaları bir kez daha yalanlayıp her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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