Ünlü şarkıcı Ebru Polat da Can Yaman'ın paylaşımına yorum yaptı. Polat, "Maşallah. Olan var, olmayan var! Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez. Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" ifadelerini kullandı.