Yaşanmıyor mu böyle örnekler? Yaşanıyor. Evinize alıp, yedirdiğiniz, içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller, yılanlar hep yakınlarınızda. Siz gerekirse duvarla konuşun. Affetmek Allah'a mahsustur, biz alt tarafı bir kuluz.