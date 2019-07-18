Geçtiğimiz aylarda da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendisini Kylie Jenner'a benzetmişti. Instagram hesabında kendisiyle olan fotoğrafını birleştirerek takipçilerinden yorum bekleyen Ebru Polat, Kylie Jenner ile benzerliğine dikkat çekmişti. Polat, "Hangisi ben, hangisi Kylie Jenner bulun bakayım. Son resimde aynı elbiseyi giymişiz birde..." ifadelerini kullanmıştı.