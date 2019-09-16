Şarkıcı Ebru Gündeş, Kıbrıs'taki bir otelin görkemli sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sarı renkli uzun elbisesiyle şıklığından ödün vermeyen sanatçı, yenilediği repertuvarıyla konuklara adeta müzik ziyafeti çekti.

Sevenleri için 40 parçadan oluşan bir repertuvar seslendiren Gündeş’e 3 dansçı eşlik etti. 3 saat boyunca sahnede kalan sanatçıyı 2500 kişi dinledi. Yoğun ilgi gören gecede Gündeş, şarkıları ve sahne performansı ile sevenlerine unutulmaz güzel bir gece yaşattı.