Ebru Gündeş'in eşi Murat Osman Özdemir, serbest bırakıldı
Ebru Gündeş'in geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Murat Osman Özdemir, 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, adliyeye sevk edildi. Özdemir savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Şarkıcı Ebru Gündeş'in 27 Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği eşi Murat Osman Özdemir, 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 'suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, adliyeye sevk edildi.
Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ebru Gündeş'in eski eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab ABD'de hapis yatmıştı.