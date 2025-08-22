Habertürk
        SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in eşi Murat Osman Özdemir serbest bırakıldı - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş'in eşi Murat Osman Özdemir, serbest bırakıldı

        Ebru Gündeş'in geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Murat Osman Özdemir, 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, adliyeye sevk edildi. Özdemir savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 16:13 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:40
        Ebru Gündeş'in eşi serbest bırakıldı
        Şarkıcı Ebru Gündeş'in 27 Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği eşi Murat Osman Özdemir, 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 'suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, adliyeye sevk edildi.

        Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Ebru Gündeş'in eski eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab ABD'de hapis yatmıştı.

        #ebru gündeş
        #Murat Osman Özdemir

