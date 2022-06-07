BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ



Gündeş ve Khoshnaw'ın yanyan görüldüğü fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Şubat ayından beri aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu, en çok konuşulan konular arasına girdi.