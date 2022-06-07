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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw aşk mı yaşıyor? Rassan Khoshnaw kimdir? - Magazin Haberleri

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme gelen Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'ın samimi fotoğrafları ortaya çıktı

07.06.2022 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Ebru Gündeş ve Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw hakkındaki dedikodular yeniden alevlendi.

  • BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

    Gündeş ve Khoshnaw'ın yanyan görüldüğü fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Şubat ayından beri aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu, en çok konuşulan konular arasına girdi.

  • SAHNESİNİ KAÇIRMIYOR

    Khoshnaw'ın, sevgilisi Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmadığı ve onu en ön masalardan izlediğine dair haberler daha önce basına yansımıştı.

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