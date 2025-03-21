Ebru Gündeş'e mide endoskopisi yapıldı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş, hayranlarını endişelendiren bir sağlık durumu ile gündeme geldi. Mide rahatsızlığı yaşayan Gündeş, sabah erken saatlerde özel bir hastanede endoskopi işlemi geçirdi. İşlemin ardından kısa sürede taburcu olan Gündeş, hastaneden dikkat çekmeden ayrıldı.

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Fotoğraflar: Instagram