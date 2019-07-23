23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı konser serisinin 2. gününde bir kez daha sevenleriyle buluştu. Muhteşem geceye tezahüratlar eşliğinde başlayan Gündeş, “Çok teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizleri çok özledim” dedi.
"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Pembe-kırmızı çizgili elbisesiyle göz dolduran Gündeş, konserin ilk yarısında, tamamı kendi şarkılarından oluşan repertuvarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Konser sırasında fan grubunun kendisi için açtığı pankartları gören Gündeş, “Hakikaten o kadar büyük sevgiyle her daim yanımızdasınız ki... Sizleri çok seviyorum EGFC (Ebru Gündeş Fan Club) ama biliyorsunuz yalnız değilsiniz, gördünüz mü nasıl büyük bir aileyiz aslında” ifadelerini kullandı.
Sahnesinde genellikle sanat müziği, arabesk ve pop müzik parçalarına yer veren Gündeş, Açıkhava sahnesinde bir ilke imza atarak seslendirdiği rap ve rock şarkılarla izleyenleri şaşırttı.
“SÜRÇÜLİSAN OLURSA AFFOLA”
Sahneden hayranlarının açtığı, “Müzikte de önyargı ‘Kimi dinliyorsun ki sen?’ diye başlar. Ebru Gündeş deriz; yargı biter, saygı başlar” pankartını okuyan Gündeş, “Dedim ya; Ben de insan evladıyım. Arada hatalarımız, kusurlarımız oluyor. Sürçülisan olursa affola” şeklinde konuştu.
BİRAZ RAP, BİRAZ ROCK
Konser sırasında vokalleri Anıl Can ve Fatih Ertür ile beraber ‘Heyecanı Yok’, ‘Senden Daha Güzel’ ve ‘İçerim Ben Bu Akşam’ şarkılarını seslendiren Gündeş, sahnesinde rap ve rock şarkılara da yer vermiş oldu.
Konseri izlemeye gelenler arasında milli futbolcu Cenk Tosun ve ünlü modacı Nur Yerlitaş da vardı.
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