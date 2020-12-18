"21 yıl önce yeni bir hayata başladım"

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Şarkıcı Ebru Gündeş, 1999 yılında 'Dön Ne Olur' şarkısını söylediği sırada beyin kanaması geçirmişti. Acil hastaneye kaldırılıp, saatler süren riskli bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş, hayata tutunuşunun 21. yılında doktoruna ve ekibine teşekkür etti.

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Yıllar önce bugün önce Allah’ın izniyle, sonra Cengiz Kuday ve ekibinin çabalarıyla yeni bir hayata başladım. Allah, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı başımızdan eksik etmesin.