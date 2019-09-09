Sunucu Ebru Akel, önceki gün modacı arkadaşı Elif Cığızoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Modacı arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Ebru Akel, yakın dostlu ile birlikte bir restoranda bir araya geldi.

Uzun bir süredir yoğun iş temposundan dolayı bir araya gelemediklerini söyleyen Akel, modacı arkadaşı ile birlikte kahve içip uzun süre sohbet ederek hasret giderdi.