Köpekli alışveriş turu

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Akel, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ünlü sunucu köpeği Paper ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Rahat kıyafetler giymeyi tercih eden Akel, keyifli halleriyle dikkat çekti.