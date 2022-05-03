Çocuklu Bodrum tatili

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Akel, bayram tatilinde ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Akel, geçtiğimiz gün Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.

Oğlu Eren'e dondurma alan 46 yaşındaki sunucu, keyifli halleriyle dikkat çekti.