19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ebru Acer, İsveç'te devam eden şampiyonada finalde Rus Elena Prokofeva ile karşılaştı. Rakibine müsabakayı 11-6, 11-7 ve 11-4'lük setlerle 3-0 kaybeden Ebru, gümüş madalyada kaldı.
Özel sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlarla yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başararak Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda' finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu. Ebru, finaldede Rus rakibi karşısında çok iyi mücadele etti, genç yaşına rağmen ikinci olmayı başardı kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
Aydın, paralimpik branşlara yaptıkları yatırımların madalyalara dönüşmesinin kendilerini gururlandırdığını da vurguladı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ebru Acer'i kutladı.
Kasapoğlu, kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:
"ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek Avrupa ikincisi olan Ebru Acer'i tebrik ediyorum. Özel Sporcular Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran ilk Türk kadın sporcu olarak da bizleri gururlandıran milli sporcumuzun bu başarısının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."
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