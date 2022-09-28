EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

AA

Bankanın "Bölgesel Ekonomik Beklentiler" raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümünde, bu yıl Türkiye ekonomisi için mayısta yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisinin yüzde 4,5'e çıkarıldığı belirtildi.

Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olması ve yüzde 3'ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden olduğu vurgulanan raporda, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyonun temel kırılganlıklar arasında yer aldığı bildirildi.

Türkiye'nin, 180 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli dış borcuna ilaveten cari açığının arttığı belirtilen raporda, döviz rezervlerin zayıflamasının önemli endişeler arasında görüldüğü aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında, planlanan seçimler öncesi hanehalkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yaz başındaki tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, küresel jeopolitik gerilimler ve gelişmiş ülkelerdeki agresif parasal sıkılaştırma gibi küresel faktörlerin de Türkiye'nin büyümesini etkileme riski taşıdığı belirtildi.

EBRD'NİN FAALİYETTE OLDUĞU BÖLGELERDE BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ ARTIRILDI

Raporda, EBRD'nin faaliyette olduğu bölgelerde bu yıl için büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 2,3'e çıkarıldığı, 2023 yılı için büyüme tahmininin ise 1,7 puan düşürülerek yüzde 3,7'ye çekildiği bildirildi.

Orta Asya ekonomilerinin bu yıla ilişin büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 4,3, 2023 için de 1,1 puan yükseltilerek yüzde 4,8'e çıkarıldığı aktarılan raporda, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinin bu yıl için ekonomik büyümesinin 0,4 puan artışla yüzde 2,9'a yükseltildiği, 2023 yılı için ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 4,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Türkiye, EBRD'nin en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor. Ülkede çoğunluğu özel sektörden olmak üzere 380'den fazla projeye yatırım yapan Banka'nın, ülkede 16 milyar 877 milyon avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.