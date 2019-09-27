27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),İstanbul Asya kıtası metro hattının genişletilmesi için 97.5 milyon euro sendikasyon kredisi sağlayacak. EBRD´den yapılan açıklamaya göre, toplam 410 milyon euro değerindeki projenin finansmanı kapsamında verilecek 97.5 milyon euro kredinin, 20 milyon euroluk bölümü Société Générale ve 77.5 milyon euroluk bölümü de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) tarafından sağlanacak.
Yapılan açıklamaya göre proje kapsamında Asya yakasında Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray hatlarının genişletilmesi ve söz konusu demiryolu ağına günlük ek 350 bin yolcu eklenmesinin hedeflendiğini vurgulandı.
'PROJE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'
EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, söz konusu finansmanla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu proje, EBRD´nin örnek olarak gösterilen duruşu ve Türkiye´ye ne şekilde destek olabileceğinin iyi bir örneği. Bu işbirliğine, ticari borç veren kurumlara ulaşmanın zor olduğu bir zamanda başlamıştık, bu da zorlu durumlarda güvenilir bir ortak olduğumuzu gösteriyor. Proje, kentsel ulaşımı geliştirmesi ve çevre kirliliğini artırarak insanların günlük yaşamlarını geliştirme kapsamında İstanbul´un karşılaştığı en önemli sorunlarla baş etmesi açısından oldukça önem taşıyor."
Yeni metro hatlarının inşaatı kapsamında iki ikmal deposu ve bir bağlantı tüneli yapılacağı belirtilirken, projede en az 250 kişinin çalışmasının hedeflendiği ve bu kişilerin EBRD çatısı altında eğitim ve sertifika programına katılmasının amaçlandığı vurgulandı. EBRD Altyapı Direktörü Nandita Parshad, "ekonomik ve çevresel ihtiyaçlara paralel olarak altyapı gelişimi Türkiye için büyük önem taşıyor" dedi.
— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) September 27, 2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada ise projeyle İstanbul'un metro ve Marmaray hatlarına 13 kilometre ekleneceği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!