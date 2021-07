HABERTURK.COM

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford’un Avrupa pazarı için 1 tonluk ticari araçların yeni nesil tamamen elektrikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere diğer katılımcı kurumlarla birlikte Ford Otosan’a 650 milyon euro kredi sağlayacağını duyurdu.

EBRD'nin 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' yaklaşımı kapsamında sağlanan kredinin, Ford Otosan’ın çevreye duyarlı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrik dönüşümüne öncülük etme hedefinin önemli bir parçası olacağı kaydedildi. Finansman paketinin, EBRD'nin kendi kaynaklarından 175 milyon euro kredi ile EBRD'nin A/B sendikasyon kredisi yapısı çerçevesinde diğer kredi verenlerden sağladığı 475 milyon euroluk krediden oluştuğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, EBRD’nin toplam kredi tutarı için kayıtlı borç veren olduğu bu finansman modelinde diğer ticari bankalar ve gerekli nitelikleri karşılayan belirli özel sektör kredi sağlayıcıları EBRD kredisine piyasa koşullarında katılıyorlar. Katılımcı kreditörler arasında Akbank AG, Bank of China, BNP Paribas, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Green for Growth Fund, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Mediobanca, MUFG, QNB ve Société Générale bulunuyor.

Hükümetlerin emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ivme kazandırmak için taşımacılık sektörünün karbon nötr olması yolunda aldığı kararlar ile elektrikli araçların (EV) ulaşımın geleceğinde kilit bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Ford Otosan, 2023'ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Transit Custom’ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başlayacak. Bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit versiyonların, emisyonları ciddi oranda azaltarak çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği sunacağı belirtildi.

2026'YA KADAR 20.5 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAK

Ford Otosan, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne öncülük etme misyonuyla Kocaeli Fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç üretim projelerine 2026 yılına kadar 20.5 milyar TL yatırım öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce duyurmuştu.

Yatırımın tamamlanmasıyla Ford Otosan'ın elektrikli ticari araçlarda Ford'un küresel üretim merkezine dönüşmesi ve yaklaşık 3 bin kişi için yeni istihdam yaratması bekleniyor. Şirket ayrıca bilgi transferi aracılığıyla ve üretim süreçlerine entegrasyonu hızlandırarak tedarikçilerinin standartlarını ve verimliliğini yükseltmek için çalışacak.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Atılan adım hakkında konuşan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Elektrikli araçlar, taşımacılık sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltması yolunda umut vadeden bir adımı temsil ediyor. EBRD’nin Türkiye’yi Avrupa’nın ticari EV üretim merkezlerinden biri olması, teknik bilgi birikimiyle katkı sağlaması, istihdam yaratması ve düşük karbon ekonomisini öne çıkarması konularında desteklediğini ifade etmek istiyorum. Ticari borç verenlerden önemli tutarda finansmanı ülkeye çektiğimiz, böylece küresel önceliklere yönelik özel yatırımları harekete geçirme taahhüdümüzü vurguladığımız için de mutluluk duyuyorum" dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de, "Geçtiğimiz aylarda açıkladığımız Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımı kapsamında, EBRD ile otomotiv sektörümüzün en büyük finansman sözleşmelerinden birini imzalamaktan dolayı çok mutluyuz. Sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji alanında da yıllardır ihracat lideri olarak bu stratejik yatırımla ülke ekonomisine katkı sağlayacak, daha yüksek katma değerli ileri teknolojiler üzerinde çalışma fırsatına sahip olacak ve daha yeşil bir dünya için yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürünler üreteceğiz" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, EBRD bugüne kadar yüzde 96'sı özel sektörde olmak üzere toplam 341 proje ile ülkeye 13 milyar eurodan fazla yatırım yaptı.