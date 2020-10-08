Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),Fransa'nın Hazine'den sorumlu yetkilisi Odile Renaud-Basso'nun, kurumun başkanı olarak seçildiğini açıkladı.

EBRD başkanlığına seçilen ilk kadın olan Renaud-Basso, çok uluslu kalkınma bankasını yönetecek dördüncü Fransa vatandaşı

olacak.