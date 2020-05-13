EBRD Başekonomisti Roger Kelly: Türkiye’de gelecek yıl yüzde 6 büyüme bekliyoruz - LONDRA

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kelly, “Mevcut durumun daha önce bir benzerinin görülmemiş olması nedeniyle, ekonomik büyüme tahminlerimiz çok sayıda bilinmeze bağlı. EBRD olarak biz küresel ekonomik büyüme tahmininde bulunmuyoruz. Fakat benim beklentim Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) beklentileri büyük ölçüde uyumlu. Bu yıl küresel ekonominin yüzde 3 daralmasının, gelecek sene ise yüzde 5,8 seviyesinde büyüme göstermesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.Başekonomist Kelly, EBRD’nin faaliyet gösterdiği bölgelerin bu yıl ortalama yüzde 3,5 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,8 ekonomik büyüme göstermesinin beklendiğini söyledi.Türkiye ekonomisinde ise bu yıl yüzde 3,5 seviyesinde bir daralmanın görülebileceğini belirten Kelly, “Bu yıl yaşanacak daralmanın ve gelecek yıl yaşanacak olan toparlanmanın boyutu, Türkiye’de ve ticaret ortaklarında talebin ne kadar hızlı bir şekilde artacağına bağlı olacak. Şu anki tahminimiz Türk ekonomisinin gelecek yıl oldukça güçlü bir şekilde yaklaşık yüzde 6 seviyesinde büyümesi yönünde.” şeklinde konuştu.- "Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye için destekleyici"Türkiye'nin düşük petrol fiyatlarından olumlu yönde etkilenecek ülkeler arasında olduğunun altını çizen Kelly, “Bizim endişelerimizden birisi genelde Türkiye’nin cari açığıdır. Bu cari açığa etki eden kilit unsur ise enerji ithalatı. Petrol fiyatlarının düşmesi olumlu, enerji maliyetleri azalıyor.” dedi.Roger Kelly, genelde petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık bir düşüşün, Türkiye ekonomisinde cari açıktan 3,5-4 milyar dolar düşürdüğünü belirterek, "Bu tabii cari hesap üzerindeki etkisi. Bir de enflasyon üzerindeki etkisi var. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık bir düşüş enflasyon yüzde 1 puanın biraz altında düşürüyor. Bunun da Türkiye için destekleyici olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.- "Tedarik zincirleri yer değiştirebilir"Koronavirüs salgının bir diğer etkisinin ise uluslararası tedarik zincirleri üzerinde görüldüğünün altını çizen Kelly, “Küresel tedarik zincirleri artık ülkelerine geri gelmeye başlıyor. Salgın nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde gördüğümüz aksamalar, birçok üreticiyi düşünmeye sevk etti. Birçok insan tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirecektir.” değerlendirmesinde bulundu. Kelly, sözlerine şöyle devam etti:“Son tahminlerimiz, hem EBRD’nin faaliyette olduğu bölgelerde hem de Türkiye’de V şeklinde bir iyileşme öngördüğümüze işaret ediyor. Kriz ekonomileri çok sert vurdu ve iyileşme zorlu olacak. Fakat bizim şu anda tahminimiz ekonomileri bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna doğru yeniden büyümesini artırması yönünde. Belki sürecin uzun vadeli ekonomik, politik ve sosyal etkileri olabilir.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!