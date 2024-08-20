Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ebrar Sitesi'nde yeni binalar - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ebrar Sitesi'nde yeni binalar

        6 Şubat depremlerinde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yeni binalar yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:50 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kahramanmaraş'ta depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

        • 2

          İHA'nın haberine göre bin 400 kişinin hayatını kaybettiği depremin simgesi sitede yeni deprem konutları hızla yükselirken, örnek daire de ortaya çıktı.

        • 3

          Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölge oldu. 59 binanın yıkıldığı mahallede 4 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin simge yerlerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde de onlarca bina yıkılmış, bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

        • 4

          DRONE İLE KAYDEDİLDİ

          Deprem sonrası bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına hızla başlandı. Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri yapılan alanda yeni konutlar hızla yükseldi.

        • 5

          Örnek dairelerin de ortaya çıktığı alan dron ile görüntülendi. Devam eden çalışmalarla 174 gün sonra depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağı öğrenildi.

        • 6

          "174 GÜN SONRA TAMAMLANACAK"

          Alanda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren ofis mimarı Yağmur Kekil, "Ebrar Siteleri 31 bloktan oluşuyor 21 bloğu 3+1, 5 bloğu ise 2+1 olarak tasarlandı. 2 bloğumuz ise tek katlı ticari binamız. Şu anda 21 bloğun kaba inşaatı tamamlandı. 3 bloğumuz da tünel kalıp imalatımız devam ediyor. 8 blokta iskelet mevcut. 15 duvar imalatımız tamamlandı. 6 blokta da duvar imalatımız devam ediyor. Şu anda 174 günümüz kaldı ve çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Sendikalardan 2025 provası
        Sendikalardan 2025 provası
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Habertürk Anasayfa