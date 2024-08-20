Ebrar Sitesi'nde yeni binalar
6 Şubat depremlerinde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yeni binalar yükseldi
- 1
Kahramanmaraş'ta depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları hız kazandı.
- 2
İHA'nın haberine göre bin 400 kişinin hayatını kaybettiği depremin simgesi sitede yeni deprem konutları hızla yükselirken, örnek daire de ortaya çıktı.
- 3
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölge oldu. 59 binanın yıkıldığı mahallede 4 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin simge yerlerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde de onlarca bina yıkılmış, bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.
-
- 4
DRONE İLE KAYDEDİLDİ
Deprem sonrası bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına hızla başlandı. Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri yapılan alanda yeni konutlar hızla yükseldi.
- 5
Örnek dairelerin de ortaya çıktığı alan dron ile görüntülendi. Devam eden çalışmalarla 174 gün sonra depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağı öğrenildi.
- 6
"174 GÜN SONRA TAMAMLANACAK"
Alanda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren ofis mimarı Yağmur Kekil, "Ebrar Siteleri 31 bloktan oluşuyor 21 bloğu 3+1, 5 bloğu ise 2+1 olarak tasarlandı. 2 bloğumuz ise tek katlı ticari binamız. Şu anda 21 bloğun kaba inşaatı tamamlandı. 3 bloğumuz da tünel kalıp imalatımız devam ediyor. 8 blokta iskelet mevcut. 15 duvar imalatımız tamamlandı. 6 blokta da duvar imalatımız devam ediyor. Şu anda 174 günümüz kaldı ve çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.
-
- 7
- 8
- 9