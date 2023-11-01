Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Filenin Sultanları'nı görenler inanamadı!
Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İkiliyi gören sevenlerinden binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise tanımakta güçlük çekti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, yıllar önce birlikte çekildikleri fotoğraf ile gündem oldu. İkiliyi gören sevenlerinden binlerce yorum geldi.
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Avrupa şampiyonluğunu kutlarken İstiklal Marşı sırasında gözyaşlarına boğulan Ebrar Karakurt'u İlkin Aydın'ın, "Ağlama Ebrar" diyerek sakinleştirdiği anlar sosyal medya gündeminde çok konuşulmuştu.
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Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın dostluğu yıllar öncesine kadar dayanıyor. Başarılı sporcuların çekilen eski fotoğraflarına sevenlerinden: "Ne kadar küçüklermiş","Kocaman kız oldunuz", "Ebrar hiç değişmemiş ama İlkin'i tanıyamadım" gibi yorumlar geldi.
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İşte Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları...
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