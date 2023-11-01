Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Filenin Sultanları'nı görenler inanamadı!

Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın dostluğu yıllar öncesine kadar dayanıyor. Başarılı sporcuların çekilen eski fotoğraflarına sevenlerinden: "Ne kadar küçüklermiş","Kocaman kız oldunuz", "Ebrar hiç değişmemiş ama İlkin'i tanıyamadım" gibi yorumlar geldi.