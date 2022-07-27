Ebrar'ın deniz keyfi

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, tatil yapmak için soluğu Bodrum Gölköy'de aldı.

Önceki gün konakladığı otelin plajında görüntülenen Karakurt, bir ara sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı.

Sezonun yorgunluğunu atan 22 yaşındaki voleybolcunun o anları objektiflere böyle yansıdı.