02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay-yıldızlı takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.
Milli takımın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Olimpiyat hayali çok büyük." diyen 19 yaşındaki pasör çaprazı, "Sporun zirvesi olimpiyatlar. Herkes olimpiyatlara gidebilmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İnşallah hayallerimiz gerçek olur ve çok iyi bir performans sergileyerek Tokyo'ya gideriz. Olimpiyatları hak ediyoruz ve şansımız çok yüksek. Bu şansı iyi değerlendirip oraya gidebilmek avucumuzun içinde. Takım arkadaşlarımla bunu yapacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.
"HERKES SABIRSIZLIKLA TURNUVAYI BEKLİYOR"
Ebrar Karakurt, takımdaki herkesin tatlı bir heyecan içinde olduğunu kaydetti.
Antrenmanlarda iyi işler çıkardıklarını vurgulayan Ebrar, "Çok iyi çalışıyoruz. Antalya'da 1,5 haftalık bir kamp sürecimiz oldu. Herkesin içinde çok tatlı bir heyecan var. Herkes sabırsızlıkla turnuvayı bekliyor. Tüm oyuncuların milli takımı çok özlediğini düşünüyorum. Takım olarak antrenmanlarda iyi iş çıkardık. Antrenmanlardaki performansımızı Hollanda'da (olimpiyat elemeleri) sergilersek, turnuvanın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum. Takım olup birbirimize güvenmemiz şart." diye konuştu.
"GRUBUMUZDA ÇOK ZORLU TAKIMLAR VAR"
Sultanlar Ligi'nin güçlü takımlarından VakıfBank'ta forma giyen Ebrar, "Zorlu rakipler olsa da Türk milletinin ruhunu ve takım bilincini ortaya koyarsak, gruptan çıkacağımıza inanıyoruz." açıklamasını yaptı.
Her şeyin kendileri açısından güzel geçmesi dileğinde bulunan genç voleybolcu, "Grubumuzda çok zorlu takımlar var. Diğer gruptan daha zor olduğunu düşünüyorum. Bütün takımlar daha önce bizi zorladı. Herkes olimpiyata gitme hedefiyle sahaya çıkıyor ve bunun için saldıracaklardır." şeklinde görüş belirtti.
A Grubu'ndan çapraz eşleşmeyle Hollanda ve Polonya'nın gelebileceğini aktaran Ebrar Karakurt, şunları kaydetti:
"Hollanda ile Polonya, Avrupa'nın iyi takımlarından. Diğer gruptan kimin geldiği bizim için fark etmiyor. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı Ankara'da yendik. Yarı finalde de Polonya'yı mağlup ettik. Çapraz eşleşmede bizim Hollanda ve Polonya için korkulu bir rakip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hep bize kaybedip elendiler. Onların ev sahibi olması ya da seyircilerinin çok olması bizi dezavantajlı bir duruma sokmayacaktır. Aksine sahaya çıkarken onlar, 'Türkiye bizi daha önce yenmişti.' diye düşünecekler. Maçın başından sonuna kadar Ankara'daki gibi oynarsak, tribünlerin etkisinin olacağını zannetmiyorum."
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını Hollanda'nın Apeldoorn kentinde yapılacak maçlara davet eden Ebrar, "Bizi desteklesinler. Ankara'daki şölenin aynısını Hollanda da yaşatalım. Onların desteği bizi kamçılayacaktır ve arkamızda çok büyük bir güç olacaktır. Herkesi salona bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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