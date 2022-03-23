Ebral Aydın'dan 'Ölüm Ne Yazar'

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Sanatçı Ebral Aydın, yeni teklisi 'Ölüm Ne Yazar'ı dinleyicilerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği kendisine ait olan Aydın'ın şarkısının aranjesini de Selim Bölükbaşı yaptı.

Ebral Aydın'ın yeni şarkısı 'Ölüm Ne Yazar', tüm dijital platformlarda yerini aldı.