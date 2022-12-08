Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı

Uganda, Ebola virüsüne karşı geliştirilen Sabin aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı

Giriş: 08.12.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı
Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, ABD'li Sabin Aşı Enstitüsü tarafından üretilen 1200 doz Ebola aşısının ülkeye ulaştığını açıkladı.

Aceng, virüse karşı geliştirilen Oxford ve Merck aşılarının da ilerleyen günlerde Uganda'da deneneceğini söyledi.

Ülkedeki ilk aşılamanın ne zaman başlayacağı ise henüz duyurulmadı.

Eylülden bu yana Ebola salgınının görüldüğü Uganda'da 56 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Şu anda hiç Ebola vakasının kalmadığı ülke, yeni vakasız 42 günün ardından 10 Ocak'ta salgının bittiğini duyurmak istiyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İki lise öğrencisi bıçakla yaralandı
İki lise öğrencisi bıçakla yaralandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.