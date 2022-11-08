Ebeveynliğin zorlukları ile yüzleşme

Ebeveyn olmak zaman zaman oldukça zorlayıcı hatta sinir bozucu olabilir, özellikle hata yaptığınızı düşünüyorsanız. Ama unutmayın, ebeveynler de hata yapar. Kendinize sık sık yalnız olmadığınızı hatırlatın. Her ebeveyn hata yapar.

Dikkat etmeniz gereken 11 ebeveynlik hatasını listeliyoruz. Mükemmel ebeveyn yoktur ama her yeni anne baba elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır durur. Hepimiz çabalıyoruz. Bu çaba her zaman hata yapmayı engelleyemiyor tabii… İşte çocuğunuzu yetiştirirken kaçınmanız gereken 10 önemli davranış:

1- Sessizlik için ödün vermek

Alışveriş merkezleri, süpermarketler, sokaklar bağıran çocuklar ve onları engellemeye çalışan annelerle dolu. Ve anneler bu krizleri durdurmak adına ödün vermeye hazırlar. Çocuk bunu fark ettiğinde kendine geliştirdiği stratejiyi tekrar tekrar uygulamaktan kaçınmaz. Halbuki bu krizleri önlemek için basit tedbirler alınabilir:

* Alışverişe çıkmadan önce çocuğunuzun karnını doyurduğunuza emin olun.

* Çocuğunuzla market alışverişine gitmeyin

* Eve servis yapan marketleri seçin

2- Belirlenmiş sınırlarda ısrarcı olmamak

Çocuğunuz her fırsatta şımarıyor ise, yetişkinlik döneminde de bencil ve talepkar olması yüksek ihtimaldir. Halbuki çok katı olmak ve çok yumuşak olmak arasında yeterli alan vardır. Kabul edilmez davranışlara çözüm olarak belirlenmiş sınırları korumaya çalıştığınıza ve eğer bunlara yine de uymuyor ise sonuçlarına katlandığına emin olun. Anne ve baba, yaramazlık dürtüsü olan çocuğa aşırı baskı yapmamalı fakat çocuğun söz dinlemez tavırları da görmezden gelinmemelidir. Çocukla inatlaşmak yanlıştır. Bunun yerine ilgisini çekecek başka bir alana yönlendirilmelidir. Ayrıca saldırganlık ve zarar unsuru barındırmadıkça belli zamanlarda yaramazlık yapmasına müsaade edilebilir. Çünkü çocuğa yalnızca doğru davranışları öğretmek uygun olmayan bir yaklaşımdır. Çocuğun bazı yanlış davranışlar göstermesine izin vermek, tavırlarının yanlış olduğunu fark etmesini sağlayabilir.

3- Çocuğu disipline etmeye çalışan bakıcıları tolere edememek

Çocuğunuzun iyi ve sorumluluklarının bilincinde bir birey olması için öğretmenleri ve bakıcıları ile ortak çaba harcamanız gerekmektedir. Onu herkese karşı koşulsuz korumanız ve kollamanız iyilikten çok, pişmanlığa sebep olacaktır. Bu insanlarla iletişimde olmalı ve ortak bir yol izlemelisiniz.

4- Sonuçları takip etmemek

Konulan sınırlara uyulmamasının sonuçları olduğunu çocuğunuz kadar siz de unutmamalısınız. Eğer unutursanız kontrol kaybı yaşarsınız ve çocuğunuz başına buyruk davranmaya başlar. Yapmanız gereken hatalarının getirileri ile derhal yüzleşmesini sağlamak olmalıdır.

5- Empati kurmamak

Çocuğunuzla empati kurmak ilerisi için büyük bir yatırım olacaktır. Dayanışma için zaman ayırın ve sempati gösterin. Bu onu şımartmak ya da sorumluluklarından ödün vermesini sağlamak anlamına gelmemeli. Empati kurmak, onunla doğru iletişim kurabilmek ve düşüncelerini, hislerini anlayabilmek anlamına gelmeli. Sözcüklerle kurulan iletişim, göstereceğiniz fiziksel reaksiyonlardan her zaman daha iyidir.

6- Ebeveynlerinizin sizi yetiştirdiği gibi davranmak

Bu iki şekilde gerçekleşebilir. Eğer sıkı bir disiplinle büyütüldüyseniz, aynı kalıbı izlersiniz ya da asi bir şekilde onun sizi kontrol etmesine izin verirsiniz. Ebeveynliğin adı 1970’lerde konulmuştur ama bir bilim değildir. Sadece sağduyulu olmanız ve ne onları sürekli azarlamanız ne de istediklerinizi yapması için rüşvet kullanmanız gerekmektedir. Ama kontrolün sizin elinizde olması gerektiğini unutmayın.

7- Kötü örnek olmak

Ebeveynler çocuklarının rol modelleridir. Eğer en ufak bir provokasyonda kontrolünüzü kaybederseniz, çocuklar bunu normal bir davranış olarak benimseyecektir. Bağırmak, sinirlenmek ve insanları suçlamak kötü örnektir. Aynı şey yedikleriniz için de geçerli. Sağlıklı beslenirseniz, çocuğunuzun da kendi tercihlerini yaparken aynı yönde davranmasını sağlarsınız.

8- Çocuğunuzla yeterince kaliteli zaman geçirmemek

Çocuklarınızla vakit geçirirken onlara gerçekten ihtiyaçları olan dikkati veriyor musunuz? Bilgisayarınız, akıllı telefonunuz ve televizyondan uzak durmayı bilmeli ve ona ayırdığınız tüm zamanı verimli kullanmalısınız.

9- Sabırlı olmayı öğretmemek

Çoğu ebeveyn çocuklarına sabretmeyi öğretmeyi ihmal eder. Halbuki beklemek zorunda kaldıklarında bu beceriye sahip olmaları gereklidir. Çocuğunuza sabırlı olmayı öğretmek hem bugün hem ileride bir yetişkin olduğu zaman yaşayacağı stresi azaltır, saygılı olmaya yöneltir.

10- Rehberlik etmemek

Ebeveynler pek çok emir ve talimat verme eğilimindedir. Yaydığınız negatif enerjiyi bir düşünün. Onları yönlendirmeyi bilir ve sakin bir şekilde rehberlik ederseniz, bu iki taraf için de işleri kolaylaştıracaktır. Kural X ise, Z yüzünden Y yapmayız ve lütfen A yerine B yap gibi…