Ebeveynlerin katılımıyla dijital dünyaya 'Aile Saati' molası

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Proje kapsamında gerçekleştirilecek hedefleri konuşmak için düzenlenen online etkinliğe KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen'in yanı sıra yazar Ahmet Ümit de katıldı.

Toplantıda, dijital dünyada vakitlerinin çoğunu ekran karşısında geçiren çocukların arta kalan zamanlarını en verimli nasıl değerlendirebilecekleri, çocuklara kitap okuma alışkanlıklarının geri kazandırılmasında ailenin önemi, aile içi iletişimin post-pandemik değerlerle yeniden kurulduğu dünyada çok daha önemli hale gelen teknoloji, kitap ve oyun dengesi gibi konular konuşuldu.

- "Karşımızda çocuklara çok renkli seçenekler sunan bir dünya var"

Moderatörlüğünü Banu Şensoy'un üstlendiği etkinlikte konuşan Ahmet Ümit, yazar olmasında çocukluğunda annesinden dinlediği masalların çok büyük etkisi olduğunu aktararak, "Çünkü bu masallar anlatılırken ailemle hep birlikteydik. O hep birliktelik çocukların hem ebeveynlerinden öğrenmelerini getiriyordu hem de kendilerini özgürce ve eğlenceli bir şekilde ifade etmelerini sağlıyordu." dedi.

Son dönemlerde yalnızlık ve yabancılaşmanın aile içerisinde başladığına işaret eden Ümit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle yoğunuz ki, bütün gün işte geçiyor, akşam eve gelip dinlenmek istiyoruz. Çocuklar da derslerden yoğun. Baba, anne, çocuk hatta dede ve nineler bir araya gelemiyorlar. Oysa bu çok kıymetli bir şey. Bu tür zamanlar ve alanlar yaratmak, bu alanları kaliteli bir şekilde masalla, oyunla zenginleştirmek çok önemli. Çünkü karşımızda sosyal medya, internet dediğimiz, çocuklara çok renkli seçenekler sunan, ne yazık ki her zaman çok yararlı olmayan bir dünya var. Bu dünyanın karşısında daha samimi, daha sıcak, çocuklarımızı edilgen bireylere değil etkin insanlara dönüştürecek etkinlikler lazım."

Ümit, iyi masallar yazılmasının ve bunların çocuklara ebeveynler, öğretmenler, pedagoglar tarafından mutlaka ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu yapıldığı zaman dijital dünya da bunlardan yararlanacak. Teknolojiyi reddetmek anlamsız, bu gerilemek demektir. Teknolojiyle masallar arasında, evrensel anlatılar arasında bağ kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Ekranları belli bir süre de olsa kapatmalı, ailece vakit geçirmeliyiz"

Yapı Kredi Yayınları ile hayata geçirdikleri kitap ortaklığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Ali Akarca, "Aile Saati ile başta çocuklarımız olmak üzere tüm aile bireylerini, bilinçli teknoloji kullanımına ve aile içi iletişimi artırmaya davet ediyoruz. Biliyoruz ki geleceğin dijital yaşam tarzını üretken ve nitelikli insan gücü ile kuracağız. Teknoloji ile fiziksel hayat arasındaki dengeyi iyi kurmalı teknolojiden korkmamalı, aksine teknolojiye hakim olmalıyız. Özellikle, dijital uyaranlara çok fazla maruz kaldığımız pandemi günlerinde, ekranları belli bir süre de olsa kapatmalı, ailece vakit geçirmeli, tüm aile bireylerini tıpkı kitap okumak gibi nitelikli aktiviteler yapmaya özendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

KoçSistem ve Yapı Kredi Yayınları olarak ailelerde güçlü bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Akarca, "Teknolojinin bilinçli kullanımı hayatlarımızı kolaylaştırsa da teknoloji ve gerçek hayat arasındaki dengenin bozulması aile üyeleri arasındaki iletişimi geri dönülmez şekilde koparabiliyor; çocukların zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aile Saati projemizin etki alanını genişletmek için eğitim ortağımız AÇEV ile ebeveyn eğitimlerine devam ediyor; yeni ortağımız Yapı Kredi Yayınları ile daha fazla sayıda çocuğun ve ailenin kitaba erişimini sağlamayı, dijital ekranlardan uzaklaştığımız zamanlarda kitap okuyarak, oyun oynayarak ve hayal kurarak büyüyen çocukların yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Aile Saati projesi ev halkını birlikte kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor"

Tülay Güngen de Aile Saati projesinin kitap ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Günümüz gerçeği olan akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlarla gelişen sanal dünyada geçirdiğimiz zamanla gerçek hayat arasında bir denge kurulabilmesi için başta aile olmak üzere bireyler arasında kurulan yüz yüze iletişim çok​ değerli​. Özellikle pandeminin getirdiği bu sıkıntılı günlerde ev halkını birlikte kaliteli zaman geçirmeye teşvik eden Aile Saati projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. KoçSistem ile yaptığımız bu iş​ birliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları'nda ebeveynlere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması için çalışacağız. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 'Her Güne Bir Masal' ve 'Her Güne Bir Oyun' adındaki uzun​ yıllardır çok beğenilerek okunan kitaplar​ımız ​​eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, ekransız ev eğlenceleri desteklenecek. Aile Saati logosuyla tekrar basılan bu​ iki kitapta yer alan oyunlar ve masallarla anne-baba ve çocuk arasındaki bağın güçleneceğine inanıyorum."

Etkinliğin sonunda konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Aile Saati" projesi ile #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynleri her gün bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler pandemi döneminde hem dijital olarak hem de eğitim kitleri aracılığıyla devam ediyor.