Ebeveynlerin gözünden tuhaf davranışlar: Çocukların 8 hareketinin arkasındaki anlam
Bazen çocuklar, yetişkinlerin anlayamadığı davranışlar sergileyebilir ve bunlar açıklanamaz hareketler olarak gözükebilir. Ancak genellikle hepsinin çocukların dilinde bir anlamı vardır. İşte, sizin için 8 tuhaf çocuk davranışının açıklaması!
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Küçük çocuklar çevrelerini merak edip keşfetme eğiliminde olurlar bu sebeple yetişkinlere göre tuhaf davranışlar sergileyebilirler. Bu yaygın davranışların arkasında yatan mantıklı açıklamalar bulunabilir. İşte, 8 tuhaf çocuk davranışının sebebine dair detaylar...
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1. TUHAF ŞEYLER YEMEK
Çocuklar sümükten böceklere ve kire kadar hemen hemen her şeyi yiyebilirler. Bunu yapma sebepleri yeni keşifler peşinde olmalarıdır. Farklı tatları denemiş olmaları onların merak duygularını daha da artırabilir.
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2. NEFES TUTMAK
Nefes tutmak yaygın görülen çocuk hareketlerinden birisidir. Bu eylem sırasında çocuk, 1 dakikaya kadar nefes almayı bırakabilir. Bu hareketin sebebi çocuğunuzun kızgın olması, üzgün olması, korkması, şokta olması veya acı çekmesi olabilir. Bu davranış çoğunlukla zararsızdır ve genellikle 5 yaşına gelindiğinde sona erer.
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3. SÜREKLİ KIYAFETİNİ ÇIKARTMAK
Çocuklar çıplak olduklarında utanmazlar bu yüzden halka açık yerlerde bile istedikleri zaman, istedikleri yerde kıyafetlerini çıkarmak onlar için sorun oluşturmaz. Bunu yapmalarının 2 sebebi olabilir, birincisi; giysileri rahatsız oldukları için ya da sıcak hissettikleri için çıkartmak istemeleridir.
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İkincisi ise bunu kendi başlarına yapmayı yeni öğrenmiş olmalarıdır, dolayısıyla kendilerini daha bağımsız hissetmelerini sağlayan yeni bir beceri olduğundan çıkartırlar.
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4. BANYO SUYUNU İÇMEK
Çocuklar banyo suyunun içme suyundan farklı olduğunu anlayamayabilirler. Çocuklar banyo sırasında oyun oynadıkları için su da bunun bir parçasıdır bu yüzden suyu içmenin eğlenceli olduğuna karar verebilirler.
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5. SAÇ ÇEKMEK
2 yaşın altındaki çocuklar kendilerini sakinleştirmek için saçlarını çevirebilir veya çekebilirler. Ayrıca bu eylemi canları sıkıldığı için de yapabilirler. 3 yaşına geldiklerinde ebeveynlerinin buna nasıl tepki verdiğini fark etmeyi öğrenirler.
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Bu durum, ilgi çekme davranışının veya öfke nöbetlerinin bir parçası haline gelebilir. Daha büyük çocuklarda saç yolmak DEHB (Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) belirtisi olabilir.
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6. KAFALARINI BİLEREK VURMALARI
Bazı çocuklar uykuya dalarken başlarını beşik korkuluklarına veya yastıklara vururlar. Çocukların yaklaşık yüzde 15'i bunu 3 yaşına kadar yapabilir.
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Bazı doktorlar bu davranışın otizm belirtisi olduğunu düşünebilir ancak tanı için başka bir ritmik harekete daha ihtiyaç vardır. Diğer bir sebep ise bu durumun parmak emmek gibi bir tür kendini sakinleştirici davranış olmasıdır.
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7. AYNI KİTABI OKUMAK İSTEMEK
Zaten bildikleri bir hikayeyi dinlemek çocukların kendilerini kontrol altında hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu sayede konfor alanında yani rahat hissederler. Yatmadan önce ebeveynlerinin onlara kitap okuyacağını ve hikayenin nasıl ilerleyeceğini biliyorlar, böylece rahatlayıp uykuya dalabiliyorlar.
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8. KULAKLARINA BİR ŞEYLER SOKMAK
Çocuklar dünyayı keşfetmeyi severler. Yani kulaklarına, burunlarına ve gözlerine küçük şeyler soktuklarında farklı nesnelerle deneyler yapmış olurlar. Bu hareketi yapmalarının sebebi o nesnelerin nasıl çalıştıklarını ve başlarına ne geleceğini görmek istemeleridir.
Kaynak: Very Well Family, Bright Side
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