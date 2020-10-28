Ebeveynleri birlikte yaşamayan kızlar ergenliğe daha erken girebiliyor

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"BMC Pediatrics" dergisinde yayımlanan, California eyaletindeki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanlarının araştırmasında, 2003-2010 yıllarında doğan 26 bin 44 kız çocuklarının sağlık verileri incelendi.

Buna göre çocuklardan 2 bin 34'ü 2 yaşından önce, 2 bin 186'sı da 2 ila 6 yaşlarında ebeveynlerinden yalnızca biriyle yaşamaya başladı. Çocuklardan 21 bin 824 de doğumdan en az 6 yaşına kadar her iki ebeveyniyle aynı evi paylaştı.

Araştırmada, doğumundan iki yaşına kadar anne babası bir arada yaşamayan kızların, ebeveynleri birlikte yaşayanlara göre regl döneminin 12 yaşından önce başlamasının yüzde 38 daha fazla, göğüslerde büyümenin de yüzde 29,2 daha erken olduğu belirlendi.

Araştırmada benzer duruma 2 ila 6 yaşlarında ebeveynlerinden sadece biriyle yaşayan kız çocuklarında da rastlandı. Bu grupta da anne babası aynı evi paylaşanlara göre 12 yaşından önce regl olma durumunun yüzde 18 daha fazla, göğüslerde büyümenin ise yüzde 13 daha erken olduğu tespit edildi.

Irk ve etnik kökenin de erken ergenlikte etkisi olduğu belirtilen araştırmada, ayrıca erken ergenlikle göğüslerin erken büyümesinin siyahi ve Latin kökenli kızlarda beyazlara oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sonuçları, çocukluk ve gençlik yıllarındaki stresin erken ergenliği etkileyebileceği varsayımını destekleyen araştırma, erken ergenliğin ise çocuğun iyiliği için tıbbi müdahalelerle azaltılabileceğine işaret edildi.

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Enstitüde görevli araştırmacılardan Ai Kubo, iki yaşından önce tecrübe edilen stresin, daha sonraki yaşlardaki strese göre erken ergenlik üzerinde daha güçlü etkisi olabileceğini söyledi.

Buna ek olarak ergenliğe erken giren kızlarda, kalp rahatsızlıkları veya meme kanseri gibi birçok rahatsızlık görülebileceğine dikkati çeken Kubo, araştırmada genç kızların yaşayabileceği potansiyel stresi değerlendirmenin bir yolu olarak bir veya iki ebeveynle yaşamın incelendiğini kaydetti.