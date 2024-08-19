Öğrenmeyi geri almak mümkün mü? Süreç nasıl işler?
Doğduğumuz andan hayatımızın sonuna kadar sürekli öğrenme süreci içerisindeyiz. Hayatımızın her döneminde, hatta her gün farklı bir öğrenme ile karşılaşırız. En basit öğrenme yöntemleri ise bebeklikten başlar. Peki, öğrenmeyi geri almak mümkün mü?
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Bebekliğimizden itibaren bulunduğumuz her alanda öğrenmeye açık bir yapıya sahibiz. Sürekli yeni bir şeyler öğrenir, sonu gelmeyecek bir öğrenme becerisine sahip oluruz. Bebeklik dönemi ise öğrenmeye en yakın zamandır. Bebeklere öğrettiğimiz öğrenme yöntemlerini geri alabilmek mümkün mü? Detaylar haberimizde...
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SİNİR HÜCRELERİNİN BİRBİRİ İLE BAĞLANTISI
Beynimizde milyarlarca sinir hücresi vardır ve öğrenme, bu sinir hücreleri arasında kurulan bağlantılar yoluyla gerçekleşir. Dolayısıyla öğrenme sürecini, iki sinir hücresinin birbiriyle iletişim kurması olarak düşünebilirsiniz.
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Buna göre bir sinir hücresinden diğerine bir mesaj gönderilir ve diğer hücre de bu mesajı alır. Mesaj iletimi sırasında kurulan bağlantı güçlendiğinde öğrenme gerçekleşir.
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ÖĞRENMEYİ GERİ ALMANIN SONUÇLARI
Öğrenmeyi “geri almak”, bu iki sinir hücresi arasındaki bağlantının koparılması anlamına gelir. Bunun yolu, söz konusu sinir hücrelerini başka bir sinir hücresiyle bağlanmaya zorlamaktır.
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Cambridge Üniversitesi'nden sinirbilimci Laura Ford, bu durumu bir bebeğin ağlaması üzerinden açıklıyor.
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BEBEKLERDE ÖĞRENME SÜRECİ
Gecenin bir yarısı bebeğiniz ağlayarak uyandığında kalkıp ona sarılarak sakinleştirir ve uykusuna devam etmesini sağlarsınız. Zamanla bebeğiniz ağlama ve sarılma eylemlerini ilişkilendirir ve her ağladığında sizin ona sarılacağınızı öğrenmiş olur.
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ÖĞRENMEYİ GERİ ALMAK NASIL OLUR?
Ancak bunu sürekli yapamayacağınız için bebeğinizin öğrendiği bu davranışı geri almanız gerekir. Bunun en iyi yolu, yavaş yavaş ortamdan uzaklaşmaktır.
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Zamanla, bebeğiniz ağladığı sırada sizin oralarda olduğunuzu bilse de duruma müdahale etmeyeceğinizi anlar. Böylece bebeğin beynindeki sinir hücreleri arasında daha önce bu durum özelinde kurulan bağlantı kopar ve sinir hücreleri yeni bağlantılar oluşturur. Bu da ağlama ve sarılma arasındaki ilişkinin kaybolmasına yol açarak bebeğinize bu durumla kendi kendine baş etmeyi öğrenme olanağı sağlar.
KAYNAK: TÜBİTAK