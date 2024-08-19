Zamanla, bebeğiniz ağladığı sırada sizin oralarda olduğunuzu bilse de duruma müdahale etmeyeceğinizi anlar. Böylece bebeğin beynindeki sinir hücreleri arasında daha önce bu durum özelinde kurulan bağlantı kopar ve sinir hücreleri yeni bağlantılar oluşturur. Bu da ağlama ve sarılma arasındaki ilişkinin kaybolmasına yol açarak bebeğinize bu durumla kendi kendine baş etmeyi öğrenme olanağı sağlar.

KAYNAK: TÜBİTAK