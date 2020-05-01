"Eber sarısı"nı koparmanın cezası 73 bin 747 lira

"Baklagillerin kraliçesi" olarak adlandırılan Eber sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişiyor. Her yıl onlarca fotoğrafçı, mayıs ayında bu türleri fotoğraflamak üzere göl kenarına geliyor.Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle doğanın uyandığını söyledi.Afyonkarahisar'ın biyoçeşitlilik zenginliği bakımından önemli iller arasında olduğunu ifade eden Erişmiş, "Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasındaki bölgede bulunan Eber sarısı, bizim önemli endemik türlerimizden bir tanesi. Baklagil familyasına ait bir türümüz." dedi.Erişmiş, Eber sarısının korunması için bu alanla ilgili eylem planının devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın gözetimi altında, etrafı çitle çevrilmiş durumda. Onun için nesli tehlike altında olan türlerden biri olan Eber sarısının koparılması, tahrip edilmesi veya biyokaçakçılık bazında kullanılması ve ziyan edilmesiyle ilgili ciddi maddi yaptırımlar bulunmakta. Bunun mali değerinin 73 bin 747 lira olduğunu bildirmek istiyorum. Bu rakam, her yıl belirli bir oranda artırılıyor. Bu özel günlerde doğaya daha hassas davranmak durumundayız."- "Fotoğrafçılar büyük ilgi gösteriyor"Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş de Eber sarısının endemik bir bitki olduğunu kaydetti.Bu bitkinin, dünyada eşi benzeri olmayan, sadece Eber bölgesinde bulunan bir bitki olduğunu vurgulayan Ateş, "Eber sarısını koparmanın cezası 73 bin 747 lira. Bunu bütün vatandaşların bilmesi gerekiyor. Dışardan gelen fotoğraf grupları Eber sarısına çok büyük ilgi gösteriyorlar. Mayıs başında bir aylık zaman zarfında çok güzel görüntü göstermekte." diye konuştu.
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