Eber Gölü'nde sular çekilince batık tekneler de gün yüzüne çıktı

Emir ile Sultandağları arasında Akarçay havzasındaki 125 kilometrekarelik alana sahip Eber Gölü, denizden 967 metre yükseklikte Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağı olarak biliniyor.
Bölge halkına balıkçılık, sazlık alanlarında kamış üretimi, avcılık ve doğa turizmi açısından da ekonomik katkı sağlayan Eber Gölü, barındırdığı 146 çeşit kuş türü ile endemik türleri ve biyoçeşitlilikle de dikkati çekiyor.
Çevresindeki suların çekilmesiyle göl her geçen yıl küçülürken daha önce batan tekneler de gün yüzüne çıktı.
- Daha önce tekne ile ulaşabildiği alana yürüyerek giriş yaptı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma ve Biyoizlem Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göle en son haziranda geldiğini ve halihazırda bulundukları alana tekne ile giriş yaptıklarını söyledi.
Karşılaştığı manzara karşısında şaşkın oluğunu belirten Erişmiş, "Göle şimdi yürüyerek giriyoruz" dedi.
Erişmiş, suların çekilmesinde küresel ısınma ve yağışlara bağlı kuraklıkla, insan kaynaklı bölgedeki tarım arazilerini sulamak için yapılan sondajlar ile çevre kirliliğinin etkisi olduğunu anlatarak şunları kaydetti:
"Dört aylık bir süreçte, burada kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometrelik bir alanda sular çekilmiş vaziyette. Bu normal bir durum değil. Burada sular her dönem her mevsim çekiliyordu ama bu yıl inanılmaz bir derecede çekilme söz konusu. Ortalama 50 santimetre ila 1 metre arasında suyun çekildiğini düşünürsek ciddi hacimde bir su kaybı söz konusu."
- "Gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmamız gerekiyor"
Eber Gölü'nü besleyen Akarçay Havzası ile Çay deresindeki suyun akışında da bir yavaşlamanın olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Erişmiş, şöyle devam etti:
"Burası kendiliğinden oluşan tektonik ve doğal bir göl. Ayrıca da 1. derecede korunması gereken sit alanı. Bize miras olan Eber Gölü'nü gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmamız gerekiyor. Yetkililerin buraya en kısa süre el atması gerekiyor. Gereken çalışmalar ne ise yapılması lazım. Bu su çekilmesi, hem ülke ekonomisine zarar verirken hem de gölün yapısının bozulmasına sebep oluyor."
- "Eber Gölü yerli kuş türlerinin de üreme alanı"
Erişmiş, göldeki endemik türler ile biyoçeşitliliğin de zarar gördüğüne işaret ederek, "Her kış burada kış ortası yerli kuş türlerin sayımını yapıyoruz. Bu yıl şimdiden kara kara düşünmeye başladık. Buranın hangi kısmındaki kuşları sayacağız? Eber Gölü, yerli kuş türlerinin de üreme alanı olduğu için onları da ciddi anlamda etkiliyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!