Eber Gölü'nde dumanlar yükseldi!

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmındaki sazlık alanda yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale edildi.

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VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Eber Gölü’nün Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında kalan kısmında sazlık alanda gece geç saatlerde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Gölün kuruyan kısımlarındaki sazlıklarda başlayan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Endemik bitki türleri ile birlikte birçok hayvana ev sahipliği yapan gölde çıkan yangında alevlerin zaman zaman metrelerce yükseldiği gözlendi. Alevlerin arasında kalan bir kirpi ile kaplumbağanın kaçtığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. Türkiye’nin en büyük göllerinden olan Eber Gölü, Afyonkarahisar ve Konya sınırları içerisinde kalıyor.

SÖNDÜRÜLEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “2023-2024 yıllarının kurak geçmesi sebebiyle su çekilmelerinin yaşandığı gölde, kasti olarak çıkarıldığı değerlendirilen yangınlarla ilgili ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sultandağı Oğuz Tepesi Karşısı, Eşektepe Mevkii, Çay Eber Köyü, Bolvadin Ağılönü, Derekarabağ, Ortakarabağ köylerine yakın mevkiilerde meydana gelen yangınlara; alanın büyük olması, göle çok fazla giriş çıkış noktasının bulunması ve tabanın bataklık olması sebebiyle itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi mümkün olamıyor” ifadelerine yer verildi.

Yapılan son açıklamada da yangının havadan yapılan müdahale ile söndürüldüğü kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: “Bolvadin, Çay, Sultandağı ilçe jandarma ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu yangınlara karadan müdahalenin mümkün olmaması sebebiyle Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın girişimleriyle Orman Genel Müdürlüğü'nden havadan müdahale için uçak talebinde bulunuldu. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen 2 adet yangın söndürme uçağının müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.”