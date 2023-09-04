Konuyla ilgili Ünlü Menkul Değerlerden yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TLolarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir.