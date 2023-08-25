Ebebek halka arz tarihleri, fiyatı ve bulunduğu bankalar araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bebek ve çocuk mağazası Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına izin verdi. 136.000,00 TL olan sermayesini arz yoluyla 24.000,00 TL artıracak olan Ebebek mevcut sermayesini 160.000,00 YL'ye çıkaracak. Ebebek halka arzda Topbaş ailesi mensupları, Halil Erdoğmuş, Fatma Zehra Ülker ve Kamal Anthony Hatoum'a ait olan 15 milyon TL'lik Tnominal tutarda hisse satılacak. İşte Ebebek halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...